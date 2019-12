Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

media

viaggi e intrattenimento

assicurativo

beni industriali

automotive

Nexi

Leonardo

Fineco

Amplifon

Atlantia

UnipolSai

Juventus

S.S. Lazio

Fiat Chrysler

Falck Renewables

De' Longhi

Autogrill

SOL

Salini Impregilo

Banca MPS

Fincantieri

Sias

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. La seduta è caratterizzata da scambi sottili alla vigilia delle festività natalizie. Il listino milanese rimarrà chiuso da domani fino al 26 dicembre compreso per riprendere l'attività venerdì 27 dicembre.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,2%) si attesta su 60,32 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +167 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,41%.fermache segna un quasi nulla di fatto. Trascuratache resta incollata sui livelli della vigilia. Dimessache passa di mano sulla parità., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,50%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,13%),(+0,72%) e(+0,71%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,01%),(-0,79%) e(-0,55%).di Milano, troviamo(+1,75%),(+0,75%),(+0,64%) e(+0,62%).Dal lato dei ribassi, soffreche ottiene -4,08%.scende dell'1,67%.Calo deciso per, che segna un -1,51% sconfitta nella supercoppa dallaSotto pressione, con un forte ribasso dell'1,25%.del FTSE MidCap,(+3,94%),(+1,89%),(+1,83%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.