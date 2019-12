Appuntamenti e scadenze del 24 dicembre 2019

(Teleborsa) -BOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 30 e 31 ottobreHong Kong - Chiusura anticipata della Borsa di Hong KongFrancia - Chiusura anticipata della Borsa di ParigiGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàStati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New YorkSpagna - Chiusura anticipata della Borsa di MadridInghilterra - Chiusura anticipata della Borsa di LondraGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività