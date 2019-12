Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Home Depot

Nike

3M

Merck & Co

Johnson & Johnson

Caterpillar

Bed Bath & Beyond

Viacom

Symantec

Tractor Supply

Seagate Technology

Western Digital

Vertex Pharmaceuticals

Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Seduta interlocutoria a Wall Street, che avvia gli scambi sulla parità e con volumi ridottissimi. Ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.538,26 punti; sulla stessa linea lo, che apre la seduta a 3.223,16 punti, sui livelli della vigilia. Fermo il(+0,01%), come l'S&P 100.Al top tra i(+0,66%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano sucon -0,77%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.Tra i(+5,30%),(+3,24%),(+1,45%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano sucon -0,69%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.Tentenna, che cede lo 0,51%.