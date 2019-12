Turkish Airlines sigla accordo compensazione con Boeing per 737 MAX

Boeing

(Teleborsa) - Laha raggiunto unper il risarcimento delle perdite causate dalmesso a terra da marzo dopo due incidenti in Indonesia e in Etiopia.La compagnia non ha specificato il valore dell'accordo, ma la stampa turca parla di, di cui 150 milioni di dollari di risarcimento e 75 milioni di dollari a copertura di altri servizi accessori al contratto.e si era preparata a far causa alla big statunitense, ma questo accordo chiude la vertenza e soddisfa le richieste dell'aviolinea turca.Il 737 MAX è costato finora a Boeing diversi miliardi di dollari in risarcimenti e la compagnia è stata costretta di recente a sospendere la produzione del velivolo , non potendo raggiungere il suo obiettivo di riportarlo in volo entro il 2019, come inizialmente previsto. Una decisione che ha determinato anche il l icenziamento del CEO Dennis Muilenburg