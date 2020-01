Fondazione LHS, sicurezza stradale: "Italia Loves Sicurezza" invita gli insegnanti a fare prevenzione a scuola

Saipem

(Teleborsa) - Nella convinzione che la Scuola sia il luogo deputato per creare conoscenza e cultura e consapevoli che la battaglia contro gli incidenti, si combatte attraverso un cambiamento culturale,Da anni il movimento Italia Loves Sicurezza agisce pere ad agire per cambiare profondamente la cultura della sicurezza in Italia.A questo fine invita gli insegnanti delle Scuole Secondarie Italiane a, giorno di ripresa delle attività scolastiche,(in quanto pedoni, automobilisti, ciclisti, …), magari proprio a partire dal recente caso dell’incidente di Roma che è costato la vita alle due studentesse sedicenni.Quello che conta è far parlare prima di tutto i ragazzi aiutandoli a riflettere sui comportamenti collettivi e, perché no, all'autocritica, per, purtroppo, molto da vicino.Italia Loves Sicurezza propone un testo da far leggere agli studenti e da cui far partire una discussione. Come ulteriore strumento a supporto propone anche alcunedidisponibili nella playlist "Sicurezza Stradale Scuole" nel canale YouTube "fondazione LHS".