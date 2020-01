Sigep 2020, si avvicina il salone mondiale del dolciario artigianale

(Teleborsa) -, il salone mondiale del dolciario artigianale firmatosi terrà infatti la 41esima edizione delAd arricchire la manifestazione ci sarà anche, 6° Salone Internazionale delle tecnologie e prodotti per la panificazione, pasticceria e dolciario. Una contemporaneità che riempirà totalmente i 129mila metri quadri del quartiere fieristico riminese, con la presenza di circa 1.250 aziende e brand stranieri che giungeranno da oltre 30 Paesiun luogo, ma anche un think tank che dal 18 al 22 gennaio animerà la fiera, l'unico e vero hub di sviluppo dell'intero comparto del foodservice dolce.Tra gli, la più importante competizione per il gelato artigianale, giunta alla nona edizione, con 12 squadre in gara da tutto il mondo, mentre nella Pastry Arena si terrà(con prove sulle sculture in zucchero e dolci da viaggio), i, gara d'eccellenza per scuole professionali.La Coffee Arena ospiteràdedicati al caffè, tutti valevoli per l'accesso ai mondiali del prestigioso circuito del World Coffee Events, mentre la Bakery Arena si concentrerà sulIn totale, con il tema della formazione trasversale a tutti gli appuntamenti e un focus centrale nella SIGEP Academy, dove incontrare i grandi maestri e scoprire in anteprima i nuovi prodotti e le ultime tecnologie