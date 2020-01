Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Intanto a Wall Street losegna un aumento dello 0,65%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.555,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 60,22 dollari per barile, con un ribasso del 3,96%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,39%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,71%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,31%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 23.832 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.923 punti. Poco sopra la parità il(+0,31%); consolida i livelli della vigilia il(+0,05%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,42 miliardi di euro, con un incremento del 23,29%, rispetto ai precedenti 1,96 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,73 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 268.887, rispetto ai precedenti 229.887.Su 215 titoli trattati in Borsa di Milano, 104 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 95. Invariate le rimanenti 16 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,57%),(+1,33%) e(+0,91%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,20%),(-1,39%) e(-0,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,93%),(+2,99%),(+2,42%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,90%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+3,06%),(+2,37%),(+2,33%) e(+2,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,49%.Calo deciso per, che segna un -1,29%.