Milano tiene la posizione in un'Europa debole. MPS ancora in rally

(Teleborsa) -. Prevale comunque la prudenza tra gli investitori, alla prese con i risultati trimestrali di grandi multinazionali del Vecchio Continente e con la lettura di quanto avviene oltreoceano, all'indomani della decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi di interesse. Sempre tonico il(soprattuttoin Italia ein Germania), in scia alle ipotesi di consolidamento a livello locale (la spagnolaha ricevuto una proposta di fusione dalla sua maggiore rivale).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07. Lieve calo dell', che scende a 2.303,1 dollari l'oncia. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,28%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,83%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%, performance positiva per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,88%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 35.931 punti. Pressoché invariato il(+0,03%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(-0,08%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 2/05/2024 è stato pari a 3,21 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,91 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi.di Piazza Affari, su di giri(+5,12%). Denaro su, che registra un rialzo del 2,08%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,04%. Buona performance per, che cresce dell'1,84%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,31%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,67%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,97%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%.di Milano,(+2,41%),(+2,33%),(+2,16%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,49%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,04%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,81%.