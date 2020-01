Ghosn dal Libano si difende: "Sono innocente, vittima di complotto"

(Teleborsa) - L'ex numero uno di Renault-Nissan. Ghosn era stato arrestato nel novembre del 2018 ed è rimasto in carcere per diversi mesi. "E' un giorno felice per me oggi perché sono finalmente libero di esprimermi e di spiegare - ha detto Ghosn a Beirut - ee contro i principi fondamentali del rispetto dei diritti umani".L'ex Amministratore delegato di Renault-Nissan ha, inoltre,. Alimentano un sistema arcaico e manipolativo.. L'ex top manager ha riferito, quindi, che se non fosse fuggito dal Giappone avrebbe rischiato di vivere 5 anni senza contare su una sentenza del tribuale.Ghosn ha raccontato poi che dietro quello che ritiene essere stato unci sono stati due motivi che hanno a che fare con l'integrazione tra la casa automobilistica giapponese e quella francese. Secondo Ghosn i suoie ha rivendicato di aver fatto ottenere alla casa automobilistica giapponese "oltre 20 miliardi di dollari" in 17 anni sotto la sua guida.L'altro motivo sarebbe stata. Ghosn ha affermato che avrebbe voluto che sia i giapponesi sia gli europei fossero "fieri" dell'alleanza e che per questo lavorava per integrare le sue imprese. Una posizione che dal punto di vista giapponese era guardata con scetticismo., non ho capito per cosa sono stato accusato e sono qui per ripulire il mio nome. Non sono qui per raccontarvi come ho lasciato il Giappone - ha detto - non mi sono sottratto alla giustizia ma all'ingiustizia e all'oppressione. Non mi sento al di sopra della legge ma so di avere i mezzi per far emergere la verità".. "Sono stato arrestato nel 2018 e sono stato colto totalmente di sorpresa. Avete visto Pearl Harbor, vi ricordate cosa accadde a Pearl Harbor?", ha osservato.. Le condizioni di detenzione in Giappone, ha aggiunto, sono una "farsa" contro i diritti umani e la dignità.Secondo l'Agenzia di stampa Jiji Press molti giornalisti giapponesi non sono stati ammessi alla conferenza stampa a cui hanno preso parte oltre 100 colleghi di circa 60 testate, perlopiù francesi e libanesi. Secondo alcuni osservatori, l'ex magnate avrebbe deciso per evitare domande "scomode".