Segno meno per l'indice delle società High Tech italiane (-0,98%)

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 90.847 di 900,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 614, dopo che in principio era 612.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,14%.Tra leitaliane, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,17%.Tra ledi Piazza Affari, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,51% sui valori precedenti.In apnea, che arretra del 2,50%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.