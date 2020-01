Trasporto Pubblico Locale, MIT: 2,2 miliardi alle Regioni per acquisto di bus ecologici

(Teleborsa) - Stanziati alle Regioniper l’acquisto disulla base delle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile. Lo comunica ilin una nota ufficiale nella quale sottolinea che "l’obiettivo è quello di rinnovare il(elettrici, a metano o a idrogeno) ei,per promuovere ilricorrendo ae con le disposizioni normative della“In, soprattutto nella pianura padana ma non solo,Non possiamo permetterci di continuare a respirare aria inquinata e le misure dei comuni da sole non bastano.abbiamo già assegnatoper l'acquisto di nuovi bus ecologici. Altrisaranno destinati a breve direttamente alle città assediate dalle polveri fini. Sono investimenti per l'ambiente e per il futuro” le parole che laha postato sul suo profilo Facebook per commentare la firma del decreto.Nello stesso decreto - firmato dal Mit di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - oltre alle modalità di erogazione e ai vincoli di destinazione,applicando gli indicatori previsti dal DPCM, che quelle relative alle regioni del centro Nord e del Sud, per tenere conto nell’assegnazione delle risorse del criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente nelle Regioni del Sud, previsto dall'articolo 7 bis del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e della modalità attuativa dello stesso di cui al DPCM del 7 agosto 2017.Lo stanziamento - conclude la nota - prevede, inoltre, che alle regioni delViene anche stabilito che le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possano essere destinate alla realizzazione della(es. metano, idrogeno, elettrica).