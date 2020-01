Legge elettorale, depositato testo "Germanicum" solo con firma Presidente

(Teleborsa) -, ribattezzataperché si rifà al modello tedesco, con 391 seggi assegnati con, soglia die con un meccanismo chepermette ilquale correttivo.Il testo, suddiviso in 3 articoli per circa 10 pagine,della Commissione Affari costituzionali della Camera,e viene quindi depositato di sua iniziativa istituzionale,in seno alla. Punta i piedi Leu e va ad aggiungersi alle minoranze, chiaramente contrarie ad un sistema siffatto, ed alla forte opposizione della lega che propende per il sistema maggioritario puro.Il nuovo sistema elettorale, pur prevedendo una, introduce quale correttivo per la rappresentanza delle minoranze il cosiddetto: si tratta di un meccanismo che garantisce alle minoranze a certe condizioni - superamento soglia in tre circoscrizioni in due Regioni - una parte dei dei seggi dell'assise parlamentare, assegnato anche se non si raggiunge la percentuale minima stabilita nel conteggio complessivo.