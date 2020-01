Leonardo, contratto per 32 elicotteri Difesa USA

Leonardo

(Teleborsa) -., si è aggiudicata un contratto del valore di 176,4 milioni di dollari presso il Dipartimento della Difesa USA per la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A, unitamente a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato oltre a servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione.Questo contratto - si legge in una nota - coperto con fondi del Fiscal Year 2020 assegnati alla U.S. Navy, è stato aggiudicato a seguito di gara.saranno principalmente eseguite presso lo stabilimento Leonardo di Philadelphia e"Con una presenza quasi quarantennale a Philadelphia,ha commentato-. Siamo fieri di poter dare un contributo importante al futuro della difesa degli Stati Uniti”.