Mercato americano in stand-by

(Teleborsa) -, con ilche sta mettendo a segno un +0,33%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.289,76 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,05%), come l'S&P 100.. Bene JPMorgan Citigroup , sotto le attese Wells Fargo Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,42%) e(+0,41%).Al top tra i(+1,68%),(+1,40%),(+1,29%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,09%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+3,63%),(+3,34%),(+3,24%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.