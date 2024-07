Wall Street poco mossa. Attesi i conti di Alphabet e Tesla

Dow Jones

S&P-500

New York

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

Boeing

Amazon

Goldman Sachs

American Express

Walt Disney

Caterpillar

Chevron

Nike

Sirius XM Radio

CrowdStrike Holdings

Amazon

Datadog

Paccar

NXP Semiconductors

ON Semiconductor

Analog Devices

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.564 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; sui livelli della vigilia l'(+0,08%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle trimestrali: in arrivo in serata i conti dei primi Big Tech americani, da Alphabet a Tesla.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Il settore, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,43%),(+2,89%),(+1,27%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,72%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,54%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%.Tra i(+6,59%),(+4,76%),(+2,89%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,98%.Seduta negativa per, che scende del 9,18%.Sensibili perdite per, in calo del 5,13%.In apnea, che arretra del 4,21%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,7%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,99 Mln unità; preced. 4,11 Mln unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,6 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,8 punti).