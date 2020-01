Renault

(Teleborsa) - "Contrariamente alle affermazioni della stampa internazionale", Nissan "non sta in alcun modo considerando di sciogliere l'alleanza" con. Lo precisa in un comunicato la casa giapponese che smentisce recenti indiscrezioni di stampa L'alleanza "è fonte di competitività" permette "di raggiungere una crescita sostenibile e redditizia" e Nissan "cercherà di continuare a fornire risultati vantaggiosi per tutte le aziende coinvolte".