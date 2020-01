UBI Banca sigla accordo sindacale nell’ambito Piano Industriale di Gruppo

UBI Banca

(Teleborsa) - L' Accordo siglato ieri notte trae tutte le Rappresentanze Sindacali disciplina un’ulteriore fase del piano di esodi volontari correlato agli efficientamenti e alle sinergie definiti nell'ambito del Piano Industriale 2019/20 del Gruppo, aggiornato con l'acquisizione delle ex-Bridge Banks avvenuta nel maggio 2017. Lo precisa la banca in una nota, ricordando che l'Intesa sindacale riguarda l', incluso l’accoglimento di 50 domande di ingresso al Fondo di Solidarietà già presentate in occasione del precedente piano di esodi attivato con l’Accordo Sindacale del 26.10.2017, che aveva registrato richieste di adesione volontaria all'esodo superiori a quelle ammesse e finalizzate nelle precedenti fasi di attuazione del piano medesimo.L’uscita delle risorse è prevista progressivamente già a partire dal mese di febbraio 2020; i relativi oneri, pari a circa 70 milioni di euro lordi (circa 50 netti), saranno contabilizzati nei risultati relativi al quarto trimestre del 2019.Prosegue, inoltre, in coerenza con le previsioni di Piano Industriale, il ricambio generazionale correlato all'iniziativa di esodo, che consentirà, a sostegno anche dell’occupazione giovanile, l’ingresso di nuove risorse oltre al consolidamento dei rapporti a tempo determinato già operanti nel Gruppo.L’Accordo rappresenta un’ulteriore fase del processo di razionalizzazione degli organici del Gruppo che prosegue in linea con le previsioni del Piano Industriale attualmente in essere e che permetterà il raggiungimento dell’obiettivo di organico previsto da tale Piano per l’anno 2020 (circa 19.500 risorse).