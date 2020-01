Digital Bros, accordo con Smilegate Holdings

Digital Bros

Digital Bros

(Teleborsa) -, società di diritto svedese quotata sul Nasdaq Stockholm editore del famoso videogioco Payday. La società è uscita con successo da un processo di reconstruction, assimilabile a un concordato in continuità, lo scorso 6 dicembre 2019, proponendo ai creditori un piano di pagamenti approvato dalla Stockholm District Court.Smilegate Holdings è una società sudcoreana che sviluppa e pubblica videogiochi in versione mobile e per personal computer. La società possiede un prestito obbligazionario convertibile emesso da Starbreeze per un valore di 215 milioni di SEK (20,4 milioni di Euro) ed un credito nella società svedese di circa 13,8 milioni di Euro. Smilegate Holdings possiede inoltre 3.601.083 azioni Starbreeze STAR A e 6.018.948 azioni Starbreeze STAR B che corrispondono al 2,92% del capitale sociale di Starbreeze AB ed al 5,21% dei diritti di voto.- opzione call per l’acquisto del prestito obbligazionario convertibile in Starbreeze AB del valore di 215 milioni di SEK (20,4 milioni di Euro) ad un prezzo di 17 milioni di Euro;- opzione call/put per l’acquisto/vendita del credito di circa 13,8 milioni di Euro vantato da Smilegate Holdings verso Starbreeze AB ad un prezzo di 2 milioni di Euro.Digital Bros ha ottenuto la possibilità di acquistare, in alternativa alle opzioni descritte sopra, tutte le attività detenute da Smilegate Holdings in Starbreeze AB (il Prestito Obbligazionario Convertibile, il credito di circa 13,8 milioni di Euro e tutte le azioni Starbreeze A e Starbreeze B) ad un prezzo complessivo di 19,2 milioni di Euro.Il valore complessivo nominale di tutte le attività è di circa 35,8 milioni di Euro. L’acquisto è soggettoall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Digital Bros.Poco mosso il titoloa Piazza Affari: -0,44%.