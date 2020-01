Digital Bros acquista azioni Starbreeze AB e sale al 7% del capitale

Digital Bros

(Teleborsa) -quotate sul listino di Stoccolma detenute da Varvtre AB ad un(SEK) per azione per un controvalore totale diStarbreeze AB è. La società è uscita con successo da un processo di reconstruction, assimilabile a un concordato in continuità, lo scorso 6 dicembre 2019, proponendo ai creditori un piano di pagamenti approvato dallaStockholm District Court.Le azioni acquistate in data odierna corrispondono aled al 23,52% dei diritti di voto. Al termine dell’operazione, il Gruppo detiene il 7% del capitale sociale di Starbreeze AB e il 28,60% del capitale votante, divenendo così l’azionista con il maggior numero di diritti di voto della società.