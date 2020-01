Legge elettorale, slitta a domani decisione Consulta sul referendum

(Teleborsa) - Slitta a domani, giovedì 16 gennaio, la decisione della Corte costituzionalepresentato da(Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria).Il quesito chiede l'abrogazione delleI 15 giudici costituzionali stanno ascoltando le ragioni dei due opposti schieramenti: quelle delle otto regioni vengono esposte dagli avvocatimentre i motivi di chi si oppone al via libera al referendum vengono espressi dall'avvocatopossano votare, che non vengache è il referendum. Perché la legge elettorale non può essere chiusa in due stanze fra tre partitini che vogliono tornare al proporzionale per salvare la poltrona. Mi auguro che la consulta dia la parola al popolo", ha dettoparlando a Bologna, a proposito dell'attesa decisione della Corte Costituzionale sul referendum proposto dalla