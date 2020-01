Conte ai sindacati: "Governo pronto al dialogo"

(Teleborsa) - Il. Così il premierparlando da Algeri ha risposto al segretario generale della Cgilche si è detto pronto a scendere in piazza se il governo non accetterà le loro richieste su fisco e pensioni."Credo che i sindacati non possono lamentare uno scarso dialogo con il governo, ho incontrato i sindacati tante volte e lo faccio per ascoltare le loro posizioni.", ha dichiarato Conte.Rispondendo a chi gli chiedeva come si muoverà per la, il premier ha chiarito che "la mia posizione non cambia.. Lo porterò in Consiglio dei ministri quando saremo pronti", ha aggiunto.Infine, ha definito l'annunciata partecipazione del generale Khalifa Haftar alla conferenza di Berlino sulla Libia "un ottimo segnale. Senza la partecipazione degli attori libici la conferenza sarebbe compromessa,", ha concluso, sottolineando che non si può decidere "in modo impositivo e arrogante" senza tener conto dei protagonisti locali.