Eni e ANP avviano incontri su sostenibilità ambientale per formazione docenti

(Teleborsa) -pronta a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale nelle scuole italiane. Il Presidente dell’),e il Chief Services & Stakeholder Relations Officer Eni,, hanno presentato oggi (21 gennaio 2020) presso la sede Eni di Roma, il. L’iniziativa nasce dall'che, dall'anno scolastico 2020/2021, avrà nei programmi scolastici l’educazione civica come materia di studio obbligatoria, con la necessità di svolgere in classe 33 ore complessive di lezione.Eni e ANP organizzeranno in tutta Italia dei seminari sulle tematiche ambientali, per affiancare le scuole e formare i docenti supportandone la capacità progettuale. L’esperienza di Eni nell'ambito della sostenibilità ambientale consentirà di fornire informazioni e percorsi di approfondimento aggiornati e puntuali; l’ANP, tramite le proprie strutture presenti su tutto il territorio nazionale, sarà in grado di raggiungere in maniera capillare le scuole di ogni ordine e grado.I seminari, completamente gratuiti, avranno inizio oggi a Roma e proseguiranno a Milano il 28 gennaio (in diretta streaming sul sito ANP), a Bologna il 29 gennaio, a Cuneo il 12 febbraio, a Palermo il 13 febbraio, a Napoli il 17 febbraio, ad Ancona il 19 febbraio e a Bari il 20 febbraio.