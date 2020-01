Aeroporti di Roma, record di traffico e qualità nel 2019

(Teleborsa) - Si è chiuso un altro: nel 2019 sono transitatinei due scali di. In particolare, l'aeroportoha registratodi passeggeri, rafforzando saldamente la posizione diper volume di attività, ma anche quella da supporto della connettività internazionale."Le ottime performance registrate nel 2019 confermano il ruolo strategico dello scalo di Fiumicino sempre più apprezzato non solo dai passeggeri asiatici, ma anche dagli americani e i russi", ha commentato, Amministratore delegato diA guidare la crescita del complesso degli scali romani ha contribuito la, soprattutto nei, che si è tradotto in unservite e delaeree operanti.Ilè cresciuto dirispetto al 2018, spinto dalla componente Extra Schengen che ha segnato una. Grazie a questo progresso, per la prima voltaper volumi di traffico superando il traffico Domestico e Schengen. Ottimi risultati sono stati raggiunti dai, cresciuti rispettivamente del 17% e dell’8% rispetto al 2018.Nel corso del 2019 si sono affacciatepermettendo a Fiumicino di posizionarsi al secondo posto tra gli aeroporti europei per numero di compagnie aeree operanti, con circa 100 compagnie aeree che hanno regolarmente volato nel 2019 – e sono stati avviati oltre, di cui 12 verso destinazioni extra europee non servite prima da Fiumicino."Gli sviluppi dell’ultimo anno - ha spiegato l'Ad - hanno permesso di raggiungere bencollegate con Roma, posizionando l’aeroporto romano tra i primi tre aeroporti in Europa per numero di destinazioni collegate. Guardando all’, nel 2019 Fiumicino ha raggiunto ilcon 3 milioni e mezzo di passeggeri econnessi direttamente. Quello appena trascorso infine è stato un anno di particolari soddisfazioni per loche, grazie al fascino esercitato dalle bellezze della Capitale, ha raggiunto iltrasportati registrando un incremento record oltre il 20% rispetto al 2018”.Guardando ai collegamenti con la, il 2019 verrà ricordato per essere l’anno in cui si è raggiunto il maggior numero di passeggeri trasportati. Un risultato reso possibile grazie all’: Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinburg.Anche ilha visto uno sviluppo importante nel corso dell’anno, soprattutto, grazie ai collegamenti con nuove città quali. Non meno importanti gli aumenti di attività verso mercati già serviti ma con ulteriore potenziale di sviluppo, primo tra tutti il Nord America che ha segnato una crescita di oltre l’8% rispetto al 2018.Tra le compagnie aeree che hanno fatto il loro ingresso a Fiumicino è da segnalare, primaria compagnia aerea cinese con base a Chengdu che ha debuttato in Italia aprendo la rotta proprio a partire dal Leonardo da Vinci, Kenya Airways, Level e Cabo Verde Airlines. Tra ledi lungo raggio avviate nel corso del 2019 vanno menzionateL'ampliamento del network non fa passare in secondo piano la, che resta al top ed ha segnato un. L'– associazione internazionale che misura in modo indipendente la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo – ha assegnato a Fiumicino unanel 4° trimestre. Si tratta del miglior trimestre di sempre: il dato conferma l’eccellenza raggiunta dal principale aeroporto italiano.Tra i servizi più apprezzati dai passeggeri si confermano iper il controllo automatico dei passaporti (disponibili per oltre 6 milioni di viaggiatori, con un tasso di utilizzo record a livello internazionale), la chiarezza delle, la cortesia del, ladei Terminal e delle toilette, ladi sicurezza. Particolarmente gradita anchegrazie al sistema di parcheggi ufficiali di ADR in grado di garantire sicurezza e comodità nelle aree di sosta vicine ai Terminal.Attualmente il Leonardo da Vinci si posiziona come il miglior scalo del mondo occidentale nel gradimento dei viaggiatori, superando tutti gli scali europei e americani con più di 25 milioni di passeggeri.