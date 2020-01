Borse europee in territorio positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nonostante l'andamento leggermente positivo di Wall Street sull'allentarsi delle tensioni per il contagio del virus cinese L'è sostanzialmente stabile su 1,109. L'resta su 1.556,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,47%), che ha toccato 56,94 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,35%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,30%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 25.861 punti. In frazionale calo il(-0,35%); sui livelli della vigilia il(+0,2%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,42%),(+1,08%) e(+0,94%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,73%),(-1,16%) e(-1,03%).di Milano, troviamo(+2,62%),(+2,54%),(+2,20%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,98%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,26%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.In caduta libera, che affonda del 2,80%.del FTSE MidCap,(+1,32%),(+1,22%),(+1,18%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.Sensibili perdite per, in calo del 2,27%.