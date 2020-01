Pensioni: nel vivo confronto governo-sindacati, tavolo lunedì

(Teleborsa) - Entra nel vivo ilsulla riforma delcon l'obiettivo di superare la rigidità della legge Fornero e lo scalone di Quota 100.dalle 11, al Ministero del Lavoro in Via Flavia, ilpresiederà unarticolato in. Lo rende noto il ministero del Lavoro, specificando che alle ore 11 riceverà CGIL-CISL-UIL, alle ore 15 CISAL-CONFSAL-USB-UGL ed alle ore 17:30 CIDA-CONFEDIR-COSMED-CODIRP-CGS-CSE-UNADIS-USAE.Undella riforma è la. Un nodo che va sciolto subito perchée ilè chesi verifichi il cosiddettocon un salto di cinque anni per andare in pensione. Allo studio ci sono strumenti alternativi a Quota 100 ma meno costosi, da affiancarsi ad undel sistema in chiave strutturale. Tuttavia, questo non è l'unico tema al centro del dibattito. Si discute anche giovani, donne, previdenza integrativa e meccanismi di rivalutazione.