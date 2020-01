Coronavirus, l'OMS rivede il rischio a "elevato": primo morto a Pechino

(Teleborsa) -, ammettendo che il "moderato" del precedente rapporto era statoA dirlo è lche ha rilevato. In una nota l'organismo Onu ha specificato che le comunicazioni dei giorni precedenti sul rischio moderato era state date per "errore", come ha spiegato la portavoce Fadela ChaibNel frattempo,, a iniziare dalla zona di Wuhan, la città epicentro dell'epidemia.La Commissione sanitaria municipale della Capitale ha specificato che la vittima, di 50 anni, si era recata a Wuhan l'8 gennaio. Dopo il rientro a Pechino il 15 gennaio, gli era stata diagnosticata la polmonite atipica il 22 gennaio., di cui 8 sono i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.: l'ultimo bollettino ufficiale, fornito dalla tv statale Cctv, parla diContinuano intanto le iniziative delle autorità cinesi per fermare l'epidemia. Mentre proseguono i lavori per l'ospedale di Wuan e si conferma la quarantena per le città della regione, sono statedal Centro cinese per i dati microbiologici (Nmdc) che fa capo ai Centri cinesi per il controllo delle malattie (China Cdc).Intanto, si cerca anche di. Secondo un articolo pubblicata sulla rivista The Lancet e segnalato dalla rivista Science sul suo sito, il. Dei primi 41 casi esaminati dal gruppo di ricerca cinese guidato da Chaolin Huang, dell'ospedale Jin Yin-tan di Wuhan, 27 (pari al 66%) erano stati al mercato a partire dal 10 dicembre.continente che ha moltissimi rapporti con la Cina: le autorità della Costa d'Avorio stanno effettuando controlli per un sospetto contagio da coronavirus,di rientro da Pechino.Nel frattempo,. "Siamo in strettissima comunicazione con la Cina sul virus.qualsiasi aiuto possa essere necessario. I nostri esperti sono straordinari", ha twittato.Dall'Europa sono invecee nella regione di Hubei.", ha detto il ministro degli Esteri francese,, ricevendo al Quai d'Orsay la stampa diplomatica per la tradizionale cerimonia di auguri di inizio anno. "Stiamo identificando i francesi che hanno intenzione di essere rimpatriati - ha detto Le Drian prima di assentarsi dalla cerimonia per un colloquio telefonico con il suo omologo cinese - in settimana si farà il rimpatrio., ha specificato.Anchein conferenza stampa, aggiungendo che "ci sono tutti gli strumenti per "riconoscere eventuali casi di infezione, isolarli e trattarli".: Federfarma assicura che a breve saranno di nuovo disponibili e che non c'è alcun problema di scorte.