Moncler promossa da Exane a "overweight"

Moncler

Brunello Cucinelli

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Fra i, oggi sotto pressione alla Borsa di milano, ve ne sono alcuni, che ha rivisto oggi i giudizi sul settore del Made in Italy. Il brokerin particolare, che viene promossa a, con rialzo delIl broker nota infatti che, in molte occasioni, eventi come la diffusione del Coronavirus, si siano dimostrati buone occasioni d'acquisto per i titoli del settore del lusso.La stessa Exane, però, hala raccomandazione dida "outperform" ed haobiettivo dida 20 euro.Frattanto, a Piazza Affari, Moncler e Ferragamo confermano una perdita attorno al 4%,mentre Brunello Cucinelli perde il 4,6%