Technogym nominata fornitore ufficiale dei giochi olimpici Tokyo 2020

Technogym

(Teleborsa) -è stata scelta per l'ottava volta quale, che si terranno la prossima estate.L'azienda italiana, divenuta leader mondiale del wellnes è stata, il Comitato Olimpico, per fornire tutte le, fra cui il villaggio Olimpico e Paralimpico, ed altri centri all'interno degli impianti dedicati alle competizioni."Questo importante traguardo rappresenta una vittoria non solo per Technogym ma per tutto il sistema Made-in-Italy", afferma il numero uno, alludendo anche alle ricadute positive sull'indotto.Coni una esperienza ormai ventennale, Technogym sta ormai spazzando via le aziende attive nel settore, grazie alle sue partnership di successo, con Real Madrid, Paris Saint Germain, Juventus e Ferrari, ed al, che consente agli atleti di accedere ad una piattaforma dove sono registrati gli allenamenti, grazie alla potenza del cloud computing.