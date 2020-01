Portogallo, verso tassa a pensionati europei

(Teleborsa) - Il premier Antonio Costa cambia il regime fiscale per gli assegni previdenziali dei residenti non abituali.La, proposta dal partito socialista al governo, è inserita nella finanziaria del 2020 e. Sarà applicata, infatti, solo alle nuove richieste., a condizione che vivessero in Portogallo per sei mesi all'anno.i pensionati europei che si stabiliranno nel paese da quest'anno.