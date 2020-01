XXIV Rapporto economia, Deaglio: “Virus cinese enorme fattore di rischio”

(Teleborsa) - In un anno caratterizzato dal moltiplicarsi delle incertezze, l'arrivo dele il conseguente blocco della zona epicentro dell'epidemia è unA dirlo è, economista e professore emerito di Economia Internazionale all'Università di Torino, intervistato da Teleborsa nel corso della presentazione a Milano del, promosso dal Centro Einaudi e Ubi Banca e pubblicato da Guerini e Associati.: il, come ha ricordato nel corso della presentazione del rapporto.che in parte- spiega Deaglio che ricorda come "Sono infatti circa, come ricorda il professore. "Si tratta di persone che hanno", aggiunge.Il coronavirus è solo uno dei fattori di incertezza che pesano sull'economia globale e italiana, come indica lo stesso titolo del rapporto, giunto alla ventiquattresima edizione."Quest'anno è stato visibile come siano, cioè la posizione degli Stati Uniti aperti al commercio, l'Europa molto vicina agli USA, la Cina che cresceva in maniera ordinata in modo da non dare troppo fastidio", chiarisce il professore.Tanti i motivi di questo clima di incertezze globale tra cui Deaglio mette, cioèche durava da centinaia di anni"."Tutto questo è posto in discussione", sottolinea l'economista, ricordando un fattore chiave che differenzia incertezza e rischio. "La differenza è che: può essere tanto o poco, ma rimane comunque una situazione in cui non c'è sicurezza su cui razionalmente costruire un futuro".Se a tutto questo aggiungiamo la situazione causata dal coronavirus,. "", chiarisce Deaglio.. "Se si risolve in un paio di settimane è una cosa, se in un paio di mesi è un’altra: se parliamo di due/tre trimestri altro ancora.", conclude.