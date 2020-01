Crédit Agricole Italia, finanziamenti agevolati per imprese sostenibili

Crédit Agricole

(Teleborsa) - "a beneficio delle aziende che hanno a cuoree il suo futuro". Il Gruppo Bancariostanzia un plafond pera sostegno delle imprese virtuose negli investimenti green e nell', a conferma della sua storica attenzione per la Sostenibilità. Tali finanziamenti sono destinati alle aziende che hanno realizzato o hanno in programma(risparmio energetico, trasformazione linee di produzione, rigenerazione impianti) e alle imprese che utilizzano o si struttureranno per utilizzare nel proprio cicloproduttivo(circular economy).Potranno accedere anche leo che si sono trasformate ine tutte quelle aziende medio-piccole che opereranno interventi per lo sviluppo di(impianti fotovoltaici, a biogas/biomasse, idroelettrici),(riduzione imballaggi di plastica, risparmio idrico, riciclo rifiuti) nonchéer acquisti in leasing die (elettrico, ibrido, metano, etc.) grazie a Crédit Agricole Leasing Italia, la società di leasing del Gruppo.