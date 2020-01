Coronavirus, rientra l'allarme per la nave bloccata a Civitavecchia

(Teleborsa) - Dovrebbedove una donna, arrivata da Hong Kong in Italia lo scorso 25 gennaio, ha avuto lievi sintomi influenzali.Secondo quanto anticipato dall'Ansa, icome causa del malessere della turista., cosa che fa aumentare i casi sospetti: solo esami specifici e approfonditi sono in grado di identificare l'origine del virus.Anche per questo, al manifestarsi dei primi sintomi, il personale della nave Costa Smeralda ha, mettendo in isolamento nell'ospedale di bordo la donna e il e marito: qui i due pazienti sono stati raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test.Ciò ha portato al, con l'. Oltre ai disagi per le persone rimaste bloccate sulla nave,, ha ricordato da Sofia il premierin riferimento alle notizie che arrivano da Civitavecchia. "Confermiamo la nostra massima attenzione, ci manteniamo aggiornati per intensificare, se necessario, le nostre cautela. Già adesso,e che si alimenti alcuna forma di panico,Intanto, al momento sono. Lo ha reso noto la Commissione nazionale sanitaria cinese sottolineando chedove si è generato il virus. Altre 81 mila persone sono invece sotto osservazione.Aumentano poi i casi fuori dai confini cinesi. Nella giornata di oggi si sono registrati i. Secondo quanto ha dichiarato il ministro della Sanità filippina, Francisco Duque III in conferenza stampa, si tratta di una, e che ora si trova ricoverata in ospedale.Positivo al test è risultato anche uno, rientrato nei giorni scorsi da Wuhan, in Cina. Lo ha reso noto il ministero della Salute indiano, aggiungendo che il ragazzo è in isolamento e che è stabile. Il Kerala, come Delhi, l'Haryana, il Punjab e il Rajasthan è uno degli stati che hanno tenuto in osservazione viaggiatori provenienti dalla Cina: in Kerala, in particolare, sono stati sottoposti al test oltre 600 viaggiatori rientrati dall'area infetta.Nel frattempo, ile lo sviluppo di uncontro il nuovo coronavirus.La, come ha spiegato Jack Ma, fondatore del Gruppo Alibaba e della stessa fondazione. "Sappiamo bene che gli scienziati stanno correndo contro il tempo, non sarà un compito facile", ha dichiarato, aggiungendo cheper lo sviluppo di vaccini e nuovi farmaci per contrastare il nuovo coronavirus.Il gruppo ha anche istituito une unanella lotta contro l'epidemia a livello nazionale.Lela lotta della Cina contro la nuova epidemia di coronavirus. Lo afferma, vicepresidente esecutivo della China Association of Enterprises with Foreign Investment (CAEFI), citando statistiche incomplete.A questo proposito, il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie sta. L'analisi, pubblicata sul New England Journal of Medicine, indica chee sono quindi precedenti perfino alla notifica dei primi casi dell'infezione. Inoltre, nelle prime fasi i contagi sono raddoppiati ogni 7,4 giorni.