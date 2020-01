Iren diventa leader nel trattamento delle plastiche con acquisto 80% di I.Blu

Iren

(Teleborsa) -, tramite la controllata attiva nell'ambiente (Iren Ambiente), ha siglato uncon la società Idealservice, per, il cui restante 20% continuerà a fare capo a Idealservice, società cooperativa che opera nel settore dei servizi ambientali e di facility management. Ildi euro che, tenuto conto dell'indebitamento finanziario netto di I.Blu, corrisponde ad un Enterprise Value di 47 milioni di euro. La firma dell’è prevista entro2020.I.Blu opera nel mercato delattraverso(Centri di Selezione Secondaria) presso San Giorgio di Nogaro (Friuli Venezia Giulia) e Cadelbosco (Emilia Romagna) aventi unadedicata alla selezione della plastica da avviare a recupero e riciclo. Si occupa poi del trattamento di rifiuti in plastica per la(polimero per usi civili) e(S.R.A. o “agente riducente” per gli impianti siderurgici) attraverso l’impianto di Costa di Rovigo (Veneto). Il piano industriale di I.Blu prevede un ulterioreimpiantistico nelche costituisce oltre il 50% della plastica attualmente non recuperabile a valle della raccolta differenziata. Il fatturato pro-forma di I.Blu per il 2019 sarà pari a ca 46 milioni ed un Ebitda pro-forma di 7,5 milioni.L’Accordo prevede che, a fronte dell'acquisizione da parte di Iren Ambiente dell’80% di, quest'ultimadi selezione rifiuti in Italia che Idealservice gestirà direttamente. Prevista anche la definizione di unper la subfornitura di eventuali ede la definizione di unaper la gestione dei servizi disolidi urbani nelle aree del Nord Italia.L’operazione consente addi diveniretra gli operatori nazionali nellae nelaccelerando lo sviluppo impiantistico di Iren Ambiente.