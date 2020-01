Hitachi Rail completa con successo fase 1 metro automatica di Taipei

(Teleborsa) -ha completato con successo il, la metropolitanacompletamente(senza conducente). Il primo tratto di 15,4 chilometri, che si estendecon vari punti di interscambio presso i distretti di Xindian, Zhonghe, Banqiao e Xinzhuang, entreràSi tratta del, che include sia la fornitura deiche deiper l'operatività della linea stessa. Lasviluppata da Hitachi Rail utilizza il(CBTC) ad alto grado di automazione (CBTC GoA 4), che consente di ottimizzare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza del sistema.Sono stati poi fornitiper la Taipei Circular Line, progettati per garantirein termini di costi di esercizio, comfort dei passeggeri, capacità, disponibilità e affidabilità del servizio. I nuovi treni, in configurazione a, consentono il trasporto di circae possono raggiungere fino a. IQuesto tratto, che comprende, è soltanto ladi unache sarà lungae che consentirà ai passeggeri di raggiungere le aree suburbane di Taipei e New Taipei City senza dover passare per il centro di Taipei., CEO di Hitachi Rail Group, si è dettodel progetto per il DORT (Department of Rapid Transit Systems) e di averne fornito i treni. Il manager ha definito la soluzione, aggiungendo che è"Sono molto fiero dello spirito One Hitachi dimostrato dai colleghi provenienti da diverse funzioni organizzative, paesi e culture che hanno lavorato insieme per raggiungere un obiettivo comune: supportare il team sul campo a Taipei impegnato nella messa in servizio del nostro primo progetto Turnkey in Taiwan e in Estremo Oriente", ha concluso Andrew Barr.