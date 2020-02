Fisco, Castelli: bene operazioni su frodi carosello, con risorse tagliamo tasse

(Teleborsa) -, la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico diche veniva trasportato in evasione di imposta, ed ha scoperto una maxi frode da 100 milioni di IVA, sradicando un organizzazione criminale che, attraverso un sistema di frodi carosello, ha sottratto questo importo al fisco, riciclando i proventi illeciti in Italia e all'estero".Lo ha riferito il Viceministro dell`Economia,sottolineando che si tratta di "un bel risultato, in un settore in cui stiamo lavorando molto. E su cui, durante questa esperienza di Governo, sto intervenendo con fermezza per dare achi opera gli strumenti necessari".Nel decreto fiscale, approvato alla fine dello scorso anno, ha proseguito,e sono utili a favorire le azioni di contrasto alle frodi carosello che, la Guardia di Finanza, in modo sempre più stringente, sta portando avanti"."La notizia - ha concluso Castelli - è importante anche per tutti noi, perché il Governo ha deciso di impiegare in riduzione delletasse tutti i proventi della lotta all`evasione fiscale.