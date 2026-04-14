Worldline tratta per la cessione delle attività in Nuova Zelanda per 17 milioni di euro

(Teleborsa) - Worldline , colosso francese dei servizi di pagamento, ha avviato trattative esclusive con Cuscal per la cessione delle sue attività di pagamento in Nuova Zelanda, per un valore stimato di circa 17 milioni di euro.



L'attività di pagamento di Worldline in Nuova Zelanda è un attore chiave nell'ecosistema neozelandese, elaborando circa il 70% di tutte le transazioni in negozio e servendo i quattro principali acquirers e circa 40 issuers. Questa attività è stata gestita in modo indipendente dalle operazioni europee principali di Worldline. Questa operazione prevista rappresenta un'ulteriore tappa nell'attuazione della strategia di Worldline volta a focalizzare maggiormente il Gruppo sulle attività di pagamento in Europa, a snellire le operazioni e a ottimizzare l'allocazione delle risorse.



L'impatto della cessione sul fatturato e sull'EBITDA rettificato del Gruppo è stimato rispettivamente in circa 35 milioni di euro e circa 12 milioni di euro. L'impatto sul FCF è limitato.



Si stima che il ricavato netto complessivo derivante da tutte le cessioni già annunciate (MeTS, Worldline Nord America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline India e Worldline Nuova Zelanda) si aggiri tra i 560 e i 610 milioni di euro e sarà percepito nel 2026, rafforzando il profilo finanziario del Gruppo.

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