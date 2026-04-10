Nvidia, Huang invita a non lasciare la California: tasse alte, ma il clima è ottimo

(Teleborsa) - Nonostante la pressione fiscale record, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha esortato a non abbandonare la California. Durante un evento alla Stanford University, Huang ha dichiarato: "Dico a tutti: trasferitevi in California. Non andatevene. Sono le tasse più alte al mondo, ma va bene così. Il clima è fantastico".



La posizione del decimo uomo più ricco del mondo contrasta apertamente con l'esodo di altri miliardari. Nomi del calibro di Sergey Brin, Larry Page e David Sacks hanno recentemente lasciato lo Stato, mentre Peter Thiel ha spostato parte delle attività a Miami. Al centro della disputa c'è una proposta di iniziativa popolare che prevede un'imposta una tantum del 5% sul patrimonio netto per finanziare la sanità.



Huang, che si è detto "perfettamente a suo agio" con il carico fiscale della Silicon Valley, ha discusso del ruolo degli USA nell'industria dell'IA insieme al deputato Ro Khanna.

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