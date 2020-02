Giappone, PMI manifattura segnala ancora criticità per imprese

(Teleborsa) - L'attività dellanel mese di gennaio risale dai minimi, maed in contrazione.manifatturiero Jibun Bank, pubblicato da Markit, indica un valore di, in rialzo rispetto ai 48,4 punti di dicembre, maL'indicatore resta poi al, che fa da spartiacque tra contrazione e crescita, dopo esser scivolato sotto questo livello nel maggio scorso.Gli ultimi risultati del sondaggio evidenziano uned un ulteriorein generale. "I dati del PMI del Giappone continuano a mostrare una industria in difficoltà, segnalando che le aziende taglieranno la produzione per un altro mese, a causa della modesta domanda e delle incertezze globali", commenta il capo economista di IHA Markit Joe Hayes.