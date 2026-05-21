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Giappone, PMI manifatturiero in aprile

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Giappone, PMI manifatturiero in aprile
Giappone, PMI manifatturiero in aprile pari a 54,5 punti, in calo rispetto al precedente 55,1 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Jordy Meow / Pixabay)
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