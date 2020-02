Governo-Sindacati: tavolo su pensioni garanzia giovani

(Teleborsa) - Con l'inizio del nuovo anno, nel mese di gennaio, è ufficialmente entrata nel vivo la trattativa fra Governo e sindacati per riformare ildichiarato superare lamettendo a punto una riforma, con forme diin uscita, che abbia almeno con un orizzonte temporale decennale. Ma ladel confronto: al centro ancheIn particolare, l'attenzione sarà rivolta alle pensioni dei giovani, che con carriererischiano di maturare assegni previdenziali molto bassi.Per questo, l'incontro dello scorsoha sì aperto ufficialmente le danze, ma ovviamente non è stato risolutivo: è servito piuttosto a fissare i primi paletti per mettere a punto ladi una trattativa che siOggi, lunedì 3 febbraio, ildelle serie di riunioni tecniche calendarizzate per queste mese dedicata alLe date delle prossime riunioni sono: iled ilin uscita. Il 1si discuterà diSul tema è intervenuto anche, Presidente(Associazione nazionale anziani e pensionati aderente a Confartigianato) “Finalmente i pensionati hanno sentito delle parole confortanti, anche se per ora si tratta soltanto di parole.Quella di una più adeguata tassazione dei trattamenti pensionistici è, ha detto sottolineando che "La, riducendo il cuneo fiscale per i