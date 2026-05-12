Electrolux dimezza produzione: annunciati 1.700 esuberi

Sindacati si mobilitano

(Teleborsa) - Sindacati sul piede di guerra dopo che Electrolux Italia ha annunciato un "processo di ottimizzazione di circa 1.700 posizioni", espressione che i sindacati di categoria riuniti a Venezia per un coordinamento nazionale hanno tradotto immediatamente in "1.700 esuberi". La misura non escluderà nessuna delle cinque sedi del gruppo nel nostro Paese.



Una decisione che scatena immediatamente numerose reazioni, con la leader della Cisl Daniela Fumarola che parla di "strategie ciniche e antisociali sulla pelle dei lavoratori" e ricorda che "chi investe nel nostro Paese ha anche una responsabilità sociale verso il lavoro e il tessuto produttivo nazionale".



L'operazione di "revisione organizzativa" annunciata dal gruppo nella sede di Confindustria - che prevede un ridimensionamento di un terzo circa della forza lavoro - ha spinto i sindacati a respingere immediatamente il progetto, proclamare già da domani otto ore di sciopero e richiedere di spostare il confronto in sede ministeriale. Il dato più eclatante del piano prospettato è la chiusura completa dell'impianto di Cerreto d'Esi (Ancona), nel quale si producono prevalentemente cappe aspiranti e che impiega 170 addetti.

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