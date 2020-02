Equita si conferma primo broker indipendente sul mercato italiano

(Teleborsa) -, l’investment bank indipendente italiana, si confermae primo tra i soggetti indipendenti anche nel 2019. È quanto emerge dall’analisi dell’Associazione Italiana Intermediari dei Mercati Finanziari () che ha analizzato nel suo report annuale i volumi di negoziazione sui principali mercati finanziari in Italia e stilato le classifiche degli intermediari attivi sul mercato.Come evidenziano i dati rielaborati da ASSOSIM,è riuscita nel corso del 2019 aregistrando unsu tutti i prodotti intermediati in conto terzi. Sul segmentoè risultata ilindipendente intermediando per conto terzi il(6,61% nel 2018) e quinta nella classifica generale. Equita si è posizionata altra i broker indipendenticon una quota di mercato dell’e quarta nella classifica generale. Anche sulEquita si è 0 posizionataon una quota di mercato del(4,02% nel 2018),con il(6,87% nel 2018) econ il(2,93% nel 2018). La quota di mercato complessiva di questi 3 segmenti è stata dunque del 6,18% (4,24% nel 2018).Equita si è inoltre posizionata alper numero di contratti negoziati in conto terzi sullecon una quota di mercato delnel 2019. Tale quota di mercato è cresciuta significativamente rispetto all’anno precedente (5,27% nel 2018). Anche il risultato nell’è di significativa importanza: nel 2019 infatti Equita si è posizionata alcon una quota di mercato del(4,06% nel 2018).