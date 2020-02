Coronavirus, aumentano i pazienti guariti in Cina

(Teleborsa) - Salgono i contagi da coronavirus ma, arrivati a, come indicano i dati aggiornati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese.Ad oggi,(492, +67 nelle ultime 24 orei): lae ha registrato finora, cona livello nazionale.Intanto, un', questa volta adove le autorità hanno bloccato i 1.800 passeggeri e il personale di bordo della, perchéal coronavirus.La nave, che ha attraccato in mattina nell'ex colonia, è dalla, controllata della Genting Kong Kong, ha spiegato Leung Yiu-hong, a capo della divisione sanitaria dell'Amministrazione portuale.chedevono far fronte anche agli stop forzati dei voli, voluti dalle autorità statali., nel mezzo delle difficoltà e delle turbolenze sulle attività legate all'epidemia del coronavirus di Wuhan."Spero che tutti voi possiate partecipare, dal personale di prima linea ai nostri leader senior, in modo da condividere gli oneri delle attuali sfide", ha affermato il numero uno della compagnia di Hong Kong, Augustus Tang, in un messaggio video online.Dagli USA è poi arrivato ilche ha sottolineato la"Proteggere la salute degli americani significa anche combattere contro le malattie contagiose. Ci siamo coordinati col governo cinese e lavoriamo a stretto contatto sull'epidemia di coronavirus in Cina. La mia amministrazione farà tutti i passi necessari per salvaguardare i nostri cittadini da questa minaccia", ha detto Trump nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Congresso.