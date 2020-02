Coronavirus, aumentano vittime e contagi. S&P taglia stime crescita Pil

(Teleborsa) - Un bilancio che, a oggi, è salito aQuesti i numeri del Coronavirus diffusi dalle autorità cinesi. Da ieri sera la situazione si è aggravata anche nel nostro Paese con la notizia, diffusa dall, delSi tratta di uno dei rimpatriati da Wuhan messiSe la misura decisa dal ministro della Salute Roberto Speranza ha permesso di arginare la diffusione del virus si tema ora per le altre persone in osservazione alla Cecchignola per le quali i tempi di isolamento potrebbero allungarsi. Sebbene il contagiato –– dormisse in una stanza singola, ha avuto contatti con altre persone presenti nella struttura. Ieri al momento del suodalla Cecchignola – secondo quanto riferisce il– l'uomo presentava "un modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale".Per fare il punto sull'emergenzache – come previsto dall'e nonostante le voci diffuse in mattina di una riapertura dei collegamenti – ha. "Continuiamo a lavorare perché le misure di prevenzione e controllo siano alte. Per questo stiamo continuando a rafforzare il lavoro con gli scanner termici negli aeroporti e nei porti" ha annunciato Speranza al termine della riunione. Ilinsieme astarebbe, inoltre, lavorando all'vietando l'ingresso a scuola a coloro che sono stati a Wuhan o comunque nella provincia di Hubei negli ultimi quindici giorni.Nel frattempo – con(21 giapponesi, otto americani, cinque australiani, cinque canadesi, un argentino ed un britannico) – sono salite amessa quarantena al largo di Yokohama, in Giappone. A bordo dellavi sono anche 35 cittadini italiani (25 membri di equipaggio e 10 passeggeri).Sul fronte economicoA dirlo è ilcheSecondo lo studio l'impatto economico del Coronavirus si farà sentire maggiormente nel primo trimestre e la ripresa della Cina sarà stabilmente avviata entro il terzo trimestre anno. "Nonostante l'incertezza, la nostra ipotesi di base è che il virus sarà contenuto entro marzo 2020", spiega S&P in una nota. L'agenzia di rating stima, inoltre, un rimbalzo del PIL nel 2021, fino al 6,4 per cento.