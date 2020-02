Ex Ilva, udienza rinviata al 6 marzo

(Teleborsa) - Come filtrato nella tarda serata di ieri, è stata rinviata alLo ha deciso il Gudice civiletitolare del procedimento che riguarda l'ipotesi di addio avanzata lo scorso 4 novembre dal gruppo franco-indiano.Il Giudice ha concesso di differire l'udienza sunel presupposto che entrosi arrivi a un accordo. C'è infattiper arrivare a modificare il contratto di affitto e acquisizione degli stabilimenti. Il nodo da sciogliere, in una partita che resta delicatissima, restano gliPer arrivare alla, serve però ancora tempo. Se arriverà la fumata bianca, come annunciato stamane, i due contendenti revocheranno i rispettivi atti con cui hanno dato il via al contenzioso e la causa verrà di fatto cancellata dopo il passaggio formale in aula. Se dovesse saltare l'accordo, invece, non ci sarà alcuna proroga e si