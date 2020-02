Agenzia Entrate: nuovo Patent box "fai da te", al via consultazione online

(Teleborsa) - Siper acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell'che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dalsui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetto "", a seguito delle novità contenute nell'articolo 4 del Decreto crescita (Dl numero 34/2019).E' disponibile da oggi online sul sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, lache disciplinano l'opzione per l'autoliquidazione dell'agevolazione del c.d. "Patent box", in luogo della presentazione, nei casi previsti dalla legge, del ruling obbligatorio.In particolare, La "versione in consultazione pubblica" dello schema di Circolare ripercorre le caratteristiche del regime di "autoliquidazione" del contributo economico derivante dall'utilizzo diretto e indiretto dei beni agevolabili, introdotto con il, fornisce chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo, indicazioni operative sul rapporto tra l'opzione Patent box e quella sulla nuova "", oltre che soluzioni interpretative sulle condizioni e gli effetti del regime "", anche nelle ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi pregressi.