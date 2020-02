Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa. Spunti fra le Blue Chips

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

finanziari

Exor

Prysmian

Azimut

Nexi

Fiat Chrysler

Mediobanca

Saipem

BPER

Banca Generali

(Teleborsa) -, che proseguono deboli le contrattazioni, confermando cautela in vista dell'avvio di wall Street. Con un'agenda macro povera di spunti l'attenzione si concentra sulatteso per domani al Congresso USA. Nessun contraccolpo dai, peraltro attesi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,095. Invariato lo, che si posiziona a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,94%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%, poco mossa, che mostra un -0,16%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,38%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.517 punti. Fra i settori migliori oggi quello dei titoli(+3,21%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 5,70%, dopo l'annuncio di trattative per la vendita di partnerRe Exploit di, che mostra un rialzo del 2,68%.Su di giri(+2,47%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,05%.La peggiore è, che cede circa l'1% in scia ai dati negativi dalla produzione auto.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,81%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Al Top tra le azioni italiane ava segnalata(+1,84%), che ha annunciato risultati record