SACE premiata ai PFI Awards 2019

(Teleborsa) -(Gruppo CDP) ha supportato, rispettivamente deldi dollari, che sono state premiate ieri sera a Londra nel corso dei, la serata di gala organizzata da PFI - una delle principali riviste internazionali specializzate proprio nel project finance - per premiare i. All’evento hanno partecipato oltre 800 professionisti provenienti da aziende, banche e altre istituzioni finanziarie. Lo rende noto un comunicato.Nella, relativa all’espansione della capacità delladi proprietà della compagnia petrolifera di stato Bapco, SACE è intervenuta aSpa e di circaitaliane che hanno partecipato alla realizzazione del progetto.Nella, invece, SACE ha supportatoitaliani nel progettorelativo alla costruzione di una raffineria ed un impianto petrolchimico all’interno del più ampio complesso industriale chiamato Pengerang Industrial Complex. Anche in questa operazione SACE hache hanno contribuito alla realizzazione del nuovo impianto come subfornitrici di Tecnimont.Attraverso questi premi, SACE, sottolinea la nota, "conferma il proprio ruolo arealizzata tanto dalle grandi aziende esportatrici che da piccole e medie imprese organizzate in filiere produttive d’eccellenza".