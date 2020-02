Milano tiene posizione. Deboli le altre borse in chiusura

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alla performance negativa di Wall Street. Le preoccupazioni per il Coronavirus e per i suoi impatti economici sono tornate a turbare gli operatori di mercato, venendo citate anche dalla Commissione europea, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'Italia L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Lieve aumento dell', che sale a 1.576,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 51,42 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.poco mossa, che chiude quasi sulla parità, peggio ha fatto, che segna un -1,09%, debole, che ha limato lo 0,19%., con ilche si attesta poco sopra i valori della vigilia a 24.892 punti (+0,12%); sulla stessa linea il, che si porta a 27.005 punti. Senza direzione il(-0,09%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,87%),(+2,34%) e(+0,79%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,15%),(-1,15%) e(-1,05%).di Milano, si segnalano(+4,53%),(+3,65%),(+2,69%) e(+1,86%).La peggiore è, che scivola del 2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,68%.Cedente, con un decremento dell'1,59%.Tra i(+14,34%),(+2,66%),(+2,04%) e(+1,99%).La più sacrificata, che evidenzia un -2,39%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.Male, che registra un ribasso dell'1,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.