Pioggia di acquisti in Piazza Affari. Corrono banche e tech

(Teleborsa) -, in uno scenario europeo altrettanto positivo. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove in frazionale rialzo (+0,46%). A dare sollievo ai listini azionari, fin dall'avvio di contrattazioni, hanno contribuito leche ha dichiarato che la guerra finirà "molto presto".Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,85%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-11,66%), che ha toccato 83,72 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +66 punti base, con un deciso calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,52%.decollacon un importante progresso del 2,39%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,59%, e svettache segna un importante progresso dell'1,79%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno del 2,67%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso, mentre, al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 46.478 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,72%.Brilla, con un forte incremento (+5,62%).Ottima performance per, che registra un progresso del 5,04%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,95%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,79%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Tra i(+9,09%),(+6,42%),(+6,20%) e(+5,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,97%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,32%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,49%.